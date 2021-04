Oldani: “Il nuovo logo dell’Inter? Bellissimo e visionario. Chi lo critica non sa…”

Lo chef è un noto tifoso nerazzurro. Sul nuovo logo dell'Inter non ha dubbi: è bellissimo e visionario.

Intorno al nuovo logo dell' Inter si è aperto un dibattito sulla visione del brand e su come questo brand possa evolversi in futuro. Dinamiche importanti per un club che, come l'Inter, guarda al moderno senza dimenticare mai le proprie origini.

Lo chef Davide Oldani, grande tifoso dell'Inter, ha voluto dire la sua sul nuovo logo: «È bellissimo, chi criticherà il nuovo logo dell'Inter non sa nutrire il proprio spirito. Esattamente come l'Inter, fa vedere da dove veniamo, ma è proiettato verso il nuovo. E poi la scelta di puntare su IM, soprattutto per uno come me, nato a Milano, non può che destare esaltazione. La trovo anche molto visionaria: non ci si riconosce solo nella squadra, ma nell'essere Milano. Sono stato in giro per il mondo a lavorare, mi sarei potuto stabilire a Barcellona, a Tokyo, a Londra e mi son trovato a San Pietro all'Olmo di Cornaredo. Si può essere internazionali pur mantenendo radici solide: questo sono io, questa è l'Inter».