Pres. Olhanense: “A Conçeiçao piacciono le sfide e in Italia è un idolo. All’Inter…”

Intervistato da Bola Branca, Luis Torres, presidente dell'Olhanense, ha elogiato Sergio Conçeiçao capace di eliminare la Juventus dagli ottavi di Champions con il suo Porto. "È un idolo in Italia e quando era all'Inter era come Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ha un grande peso in Italia, lo conoscono tutti ed è una persona molto rispettata".

"L'Italia potrebbe essere una possibile tappa per lui, anche per il risultato ottenuto in questa settimana. Poi lì si guarda di buon occhio un tecnico che parla perfettamente italiano ed ha giocato ad alto livello sia alla Lazio che all'Inter.. Quindi, onestamente, può essere un mercato che Sérgio, essendo una persona a cui piacciono le sfide, potrà vedere con buoni occhi, se non continua col Porto".