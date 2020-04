Ripresa Serie A, l’Olimpico si prepara. Repubblica: “Potranno entrare 300 persone dopo aver…”

Il piano della FIGC e della Lega Serie A è di riprendere il campionato a fine maggio, nella speranza che l’emergenza Coronavirus possa essere superata o quantomeno arginata nel prossimo mesee mezzo. Se il quando è ancora da stabilire, inizia ad intravedersi il come per alcune squadre, in questo caso Lazio e Roma e lo stadio Olimpico.”L’Olimpico si organizza per accogliere di nuovo le gare di Serie A a porte chiuse: potranno entrare 300 persone, compresi dirigenti, arbitri, steward, giornalisti. Per tutti un controllo all’ingresso tramite termoscanner e mascherine obbligatorie”, scrive Repubblica.