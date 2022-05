Oliva: “Mertens ha ragione: il Napoli era la più forte e doveva vincere”

Le parole dell'ex pugile: "Napoli? Se hai le potenzialità di vincere lo scudetto, non puoi sentirti appagato per il quarto posto"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Patrizio Oliva , ex pugile e tifoso del Napoli, ha parlato così della stagione degli azzurri: «Da sportivo ho sempre pensato ad ambire al meglio e per me il Napoli quest'anno era la squadra più forte del campionato».

«Se hai le potenzialità di vincere lo scudetto, non puoi sentirti appagato per il quarto posto, seppur conquistato con anticipo e dopo due anni che sei fuori dalla Champions. In questo modo non migliorerai mai».