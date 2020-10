Olivari: “È bastato un arbitraggio corretto con la Juve per fare notizia: imbarazzante Sky che…”

Stefano Olivari, giornalista di Indiscreto, ha analizzato alcuni meccanismi mediatici del post di Crotone-Juventus. Sotto la lente del riflettore l’operato dell’arbitro Francesco Fourneau. Rigore per il Crotone, espulsione di Chiesa e gol annullato a Morata: tutte le decisioni erano corrette. “È bastato un arbitraggio corretto con la Juventus in campo per fare notizia, e già questo dice tutto di molti colleghi dell’arbitro romano. Ma interessante è anche quanto avvenuto dopo la designazione di Fourneau come quarto uomo per Reggina-Cosenza di stasera”.

Secondo Olivari si tratta di una polemica “infondata” ma “non può sfuggire la differenza di trattamento della notizia fra web ed informazione per così dire tradizionale, quella controllata da poche famiglie, fra cui quella proprietaria della Juventus”. Indiscreto punta infine il dito contro chi “senza bisogno di censure ha ormai interiorizzato l’autocensura: imbarazzante Sky Sport che come tema del giorno sulla Juventus, fra Dybala, Pirlo, il Covid, il Napoli, eccetera, analizzava la prestazione di Portanova”.