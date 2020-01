Oliveira: “Lukaku e Lautaro vanno d’accordo come marito e moglie, due fenomeni. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Luis Oliveira ha parlato del momento dell’Inter. Questo il commento dell’ex attaccante: “L’Inter segna molto per via della mentalità dell’allenatore, un progresso del genere non si vedeva da tanti anni. Sta raggiungendo dei risultati molto importanti, in particolare è stata bella la vittoria di Napoli. Lukaku e Lautaro vanno d’accordo come marito e moglie, quando ci si trova così bene diventa più semplice arrivare frequentemente in porta. Sono due fenomeni“.

(Radio Sportiva)