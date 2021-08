Statistica bomba, l’omaggio della Lega della Serie A a Brozovic: “Epic 200”

Epic Brozo fa 200. L'omaggio social della Lega della Serie A...

Marcelo Brozovic è un giocatore che, da sempre, lascia il segno. In campo, instancabile macinatore di chilometri e ispiratore della manovra dell'Inter. Sui social fa divertire tifosi e follower con i suoi tormentoni: dalla bomba tatuata sul collo che ispirò una folle coreografia dopo un suo gol agli scherzi con il suo amico e compagno Barella. Anche la Lega della Serie A ha voluto omaggiarlo ricordando: "Statistica-bomba per Marcelo Brozovic: 200 partite in Serie A. Epic 200".