Guerra (Oms): “Spiraglio per la serie A? Può darsi che per riaprire il campionato basti…”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità e componente del comitato tecnico scientifico, ha parlato del coronavirus in un’intervista al “Corriere della Sera”: “Soltanto ora stiamo cominciando a comprendere come funziona. Siamo passati dall’ipotesi di influenza pesante a una realtà molto diversa. Il virus attacca l’intero sistema, non solo i polmoni, arriva nell’endotelio vascolare, è causa di patologie neurologiche importanti, attacca selettivamente in base a età e sesso. Non abbiamo idea di cosa altro possa causare, lo scopriamo giorno per giorno. È un mostro”.

“Fa bene” il ministro dello Sport Spadafora a lasciare aperto uno spiraglio per la Serie A, “ma non so quanto sarà possibile riaprire il campionato, può darsi basti mettere in sicurezza gli atleti con un protocollo, ma prima vediamo come va l’epidemia il prossimo mese. Il periodo incubatorio delle nostre chiusure, fino al 18 maggio, ci permetterà di capire se il primo riavvio darà luogo a una nuova impennata. Comprendo l’ansia di riprendere la vita ordinaria. Non si può. C’è il terzo incomodo”, ha concluso Guerra.

(Corriere della Sera)