Inter-Onana, tutto secondo programmi: agente a Milano nei prossimi giorni

Il portiere camerunense, in scadenza di contratto con l'Ajax, raccoglierà l'eredità di Handanovic in nerazzurro

André Onana sarà un nuovo calciatore dell'Inter: sembrano esserci ormai pochi dubbi sul fatto che il portiere camerunense, in scadenza di contratto con l'Ajax, si trasefrirà a Milano a parametro zero. Altri passi verso l'ufficialità veranno mossi a breve, come scrive Tuttosport: "Nei prossimi giorni Albert Botines, procuratore del portiere, è atteso a Milano per sistemare gli ultimi punti dell'accordo che legherà il portiere all'Inter con l'obiettivo di farne l'erede di Handanovic".