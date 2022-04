Onana-Ajax, è davvero finita: ten Hag lo manda in vacanza, non giocherà più

Il portiere camerunense, dalla prossima stagione giocatore dell'Inter, non indosserà più la maglia dei Lancieri

Quella contro lo Sparta Rotterdam del 9 aprile rimarrà l'ultima partita di André Onana con la maglia dell'Ajax: secondo quanto riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, il tecnico Erik ten Hag avrebbe deciso di mandare il portiere in vacanza in Camerun, nel suo Paese nativo, e molto probabilmente non tornerà più ad Amsterdam. A questo punto si attende solamente l'ufficialità del trasferimento di Onana a parametro zero all'Inter.