SUN – Per Onana c’è anche l’Arsenal, ma Inter in vantaggio. Leno non interessa

L'Inter cerca di tutelarsi per il portiere del futuro e sembra essere davanti a tutti per il portiere dell'Ajax

L'Inter pensa anche al futuro e quello che dovrà essere l'erede di Samir Handanovic. Da tempo si parla dell'interesse nerazzurro per il Onana dell'Ajax. Il portiere nigeriano non rinnoverà con il club olandese e sarà svincolato a fine stagione. L'Inter ci lavora da tempo e sembra essere in vantaggio su tutti per arrivare al portiere a zero.