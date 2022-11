Di Marzio: “Onana, non è detto che il Mondiale sia finito. Strano che il ct…”

È stata una giornata particolarissima per André Onana . Non ha giocato contro la Serbia perché è stato escluso dalla Nazionale dopo una discussione con il ct Song che voleva che interpretasse il ruolo del portiere in maniera diversa.

Gianluca Di Marzio a Skysport ha sottolineato: «Non è scritto che il giocatore salti il Mondiale, la sospensione potrebbe durare un giorno come una settimana, non c'è una data precisa. Tanto che il calciatore prima voleva andare via, ma è ancora in Qatar. Non è detto che il suo Mondiale sia finito. È stata una decisione della Federazione che ha preso posizione dando fiducia all'allenatore. Ma sicuramente è strana la motivazione del ct che conosceva benissimo il modo di parare di Onana anche prima dei Mondiali. Le sue caratteristiche sono quelle, dell'essere moderno fa una caratteristica perché chiedergli di non esserlo in Qatar?».