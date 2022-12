Inter, è rientrato anche Onana. Il portiere ritrova i compagni alla Pinetina

Tra l’altro, l’onda lunga della cacciata dal ritiro della sua nazionale in Qatar, sembra inseguirlo fino in Italia. Ha fatto discutere un audio rubato al c.t. Song sul caso: «Ho detto in allenamento a Onana: “Non devi rischiare”. E lui mi ha risposto: “Non ho tempo per parlare con te”. In albergo invece di venire a parlare con me è andato dal presidente Samuel Eto’o che lo ha mandato... io non so dove”, dice il c.t. senza sapere di essere ripreso. La replica dell’interista era arrivata in forma di citazione orwelliana via social: «In un mondo in cui mentono tutti chi dice la verità è un rivoluzionario. Ma il tempo metterà tutto al suo posto».