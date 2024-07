Intervenuto direttamente dal ritiro precampionato del Manchester United, Andre Onana, portiere ex Inter oggi ai Red Devils, è tornato così sugli alti e bassi della scorsa stagione: "L'anno scorso aiuterà, al 100%. Quando ti trasferisci in un nuovo paese, alcune persone hanno bisogno di tempo per sentirsi bene e giocare bene. Gli errori fanno parte della vita. Chi non commette errori? Sono abbastanza grande per accettare questo tipo di responsabilità. Questo club è uno dei più grandi al mondo e per giocare qui servono molta personalità e carattere ed è quello che devi dimostrare in campo".