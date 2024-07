«Sono molto emozionato anche per la stagione che verrà. Sarà complicato ma siamo preparati e ci stiamo preparando bene, sarà bello. Combatteremo per tutta la stagione. Sappiamo cosa è successo nella scorsa e ovviamente abbiamo concluso al meglio ma è stata una stagione difficile per tutti, quindi quest'anno arriveranno cose belle. È sempre entusiasmante quando la porta resta inviolata ma è una cosa per tutti noi. Mi congratulo con i compagni di squadra per come hanno combattuto da gruppo, hanno dimostrato carattere, spirito di squadra. È la strada giusta da percorrere», ha aggiunto il portiere camerunense.