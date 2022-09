Onana e Handanovic, Inzaghi ha deciso. Questo l’obiettivo minimo

"Onana è forte ma vedendolo in allenamento ha dimostrato di esserlo ancora di più. Insieme ad Handanovic ho la fortuna di poterli alternare. Come cambio i giocatori, così ci sarà anche una alternanza in porta". Al termine della gara contro il Torino, Simone Inzaghi ha annunciato la linea che adotterà per la porta nerazzurra. Come spiega il Corriere della Sera, contro Bayern Monaco e Torino, i due portieri hanno dimostrato che la sana concorrenza può fare bene.

"Onana ha necessità di giocare e potrebbe diventare il «portiere di Coppa», se Inzaghi lo utilizzerà anche domani nella sfida di Plzen. L’obiettivo minimo è quello di evitare un nuovo caso Radu, ovvero quello di un portiere mai utilizzato e chiamato a giocare per causa di forza maggiore in una partita delicata, come si è rivelata quella di Bologna del 27 aprile per l’Inter. Proprio in quei giorni Inzaghi aveva detto di non essere assolutamente un amante dell’alternanza nel ruolo, così esposto a errori, più o meno evidenti e quindi bisognoso di certezze consolidate. Lo scenario è cambiato. Handanovic è in scadenza, ha 38 anni ma ha ancora un peso da non sottovalutare nello spogliatoio. Onana ne ha 26, andrà al Mondiale e deve ritrovare il ritmo. Si andrà avanti così, con un equilibrio sottile".