Onana a Inter TV: “Dobbiamo provare a vincere contro tutti. Mio esordio? Mai soddisfatti se…”

André Onana ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la prestazione contro il Bayern Monaco: "Una partita difficile. Perché di fronte avevamo un grande avversario. Abbiamo fatto il nostro lavoro, c'è mancato solo il gol. Sicuramente nelle prossime partite arriveranno. Il mio esordio? Quando uno debutta è sempre felice, ma di fronte alla sconfitta è sempre difficile essere soddisfatti.Di fronte alla sconfitta sono momenti complicati, penso anche alla partita persa con il Milan. Questo non è mai positivo. La cosa più importante è la vittoria della squadra. La cosa più importante per me è sempre la vittoria della squadra, ovviamente spero che la prossima volta andrà meglio. Torino? Mi aspetto sempre una partita difficile perché alla fine non è mai semplice. Come dico sempre l'importante è mettere tutto in campo e rispettare le consegne del mister. In questo modo si vince più facilmente. Dobbiamo provare a vincere contro tutti".