Inter chiede chiarezza tra i portieri, ma Inzaghi non sceglie. E stasera Onana prova a…

"La società chiede chiarezza, a partire dal dualismo tra i pali. Ma Inzaghi va avanti per la sua strada: per il momento, non c’è bisogno di una decisione definitiva. Toccherà ad André provare a mettere in difficoltà il suo tecnico per il futuro. Per tutti é il portiere del domani ma i tifosi si sono schierati e vorrebbero vederlo titolare già da questa stagione. Inutile guardare troppo avanti, il futuro è adesso. È stasera. E la sfida per Onana ha un sapore speciale, un profumo di casa. André è cresciuto nella cantera del Barcellona, ha ancora casa in Catalogna e parla catalano. A Barcellona era arrivato dall’Academy di Samuel Eto’o in Camerun e per anni è stato l’erede designato di Victor Valdes. Ma poi all’improvviso qualcosa è cambiato e dopo gli arrivi di Ter Stegen e Bravo ha fatto la valigia e continuare la crescita all’Ajax, dove ha sfiorato una finale di Champions da protagonista. Le serate così lo esaltano: tra Bayern e Plzen ha subito due reti ma fatto anche 11 parate. Ora c’è la prova del nove, e che nove: ipnotizzare Lewandowski potrebbe essere il passo decisivo per mettere fine all’era Handanovic", spiega La Gazzetta dello Sport.