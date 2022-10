Onana, che impatto! Tuttosport: “Onestà intellettuale impone di ammettere…”

"A mettere cemento sul risultato la straordinaria prestazione dei tre centrali, con De Vrij che però rischia di fermarsi per un po’ causa un problema accusato al polpaccio destro. Non è dato a sapersi se la resurrezione dell’olandese, di Skriniar e di Bastoni sia stata favorita dalla presenza tra i pali di André Onana. Però onestà intellettuale impone di ammettere come il camerunese abbia portato una gran carica di positività alla squadra. In uscita (ma questo tutti all’Inter lo sanno bene) è perfettibile - sul gol annullato a Pedri ha pasticciato un po’ -, però agli atti restano la parata salva risultato su Dembélé e un coraggio di interpretare il ruolo che inevitabilmente non può che infondere coraggio a tutta la truppa".