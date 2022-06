Onana, il preparatore: “E’ top mondiale, sarà titolare all’Inter. Handanovic…”

Le parole di Yvan Castillo: "Onana? L'Inter è un buon posto per lui e lui è un grande portiere per l'Inter. Vedo un vantaggio"

Intervenuto ai microfoni de L'Interista, Yvan Castillo, preparatore personale del nuovo portiere dell'Inter André Onana, ha parlato proprio di quest'ultimo e della sua prossima avventura: "Lo vedo come portiere titolare dell'Inter. Uno con il suo potenziale è fra i top a livello mondiale. L'Inter è un buon posto per lui e lui è un grande portiere per l'Inter. Vedo un vantaggio: allenarsi al fianco di un portiere dalla grande esperienza come Handanovic, che può spiegargli cosa significhi giocare nell'Inter ed a Milano, può essere importante. Ma sarà importante e bello per entrambi: possono lasciarsi molto a vicenda, aiutandosi".