Gds – Onana-Song, ecco il perché della lite: “La discussione più accesa è stata…”

Song ha deciso di usare la mano pesante su uno dei giocatori simbolo e con maggiore esperienza internazionale della nazionale

Marco Astori

E' arrivata in mattinata come un fulmine a ciel sereno la notizia dal ritiro del Camerun: André Onana è stato estromesso dal gruppo del Mondiale per motivi disciplinari. La Gazzetta dello Sport racconta così le ragioni della lite con il ct: "L’allenatore Robert Song predilige un calcio di attesa e non ha gradito le scorribande “garibaldine” di André palla al piede, caratteristica essenziale del suo gioco che ormai ha convinto Simone Inzaghi.

La sua voglia di rischiare, di uscire con la palla per spingere avanti la squadra, forzare l’uno contro uno si è contrapposta alla prudenza massima richiesta, a lui per primo, dall’allenatore. Song lo avrebbe voluto più vicino ai pali, avrebbe preferito meno passaggi “pericolosi” e lanci diretti alle punte, ma André, come fatto in passato, gli ha ribadito che non è così che una nazionale moderna può progredire.

Le avvisaglie c’erano tutte, insomma, e la tensione era iniziata a salire giovedì dopo la partita, al momento di analizzare il match perso contro la Svizzera: in quell’occasione l’interista si era esibito in due super interventi, ma nulla aveva potuto fare sulla girata a colpo sicuro di Embolo, imparabile e pure beffarda perché sulla carta d’identità del centravanti elvetico è indicato come luogo di nascita Yaoundé, capitale del Camerun.

La discussione più accesa, che non è mai arrivata allo scontro fisico, si è tenuta invece sabato: a quel punto la frattura è diventata insanabile e, anche per rivendicare la propria autorità agli occhi del gruppo, Song ha deciso di usare la mano pesante su uno dei giocatori simbolo e con maggiore esperienza internazionale della nazionale", conclude la Rose<.