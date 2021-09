Scontata la squalifica, Onana torna ad allenarsi: “Ciò che non mi uccide mi fortifica”

André Onana è tornato oggi ad allenarsi con l'Ajax dopo aver scontato i 9 mesi di squalifica per doping: il suo commento via social

André Onana è tornato ad allenarsi oggi con l'Ajax. Il portiere camerunense, squalificato per un anno per doping, ha visto la pena ridotta a nove mesi dal TAS e proprio oggi, lunedì 4 settembre, ha ripreso ad allenarsi con l'Ajax, anche se il suo futuro sembra essere all'Inter. "La vita mi ha insegnato che non importa cosa pensano gli altri. L'importante è valorizzare ciò che si è, ciò che si fa e ciò che si sente. La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. Ciò che non mi uccide, mi rende più forte. SONO TORNATO", il commento di Onana su Twitter.