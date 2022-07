Inter, Onana lancia la sfida ad Handanovic: parte dietro ma vuole il sorpasso

"E se nell’ideale primo tempo di questo duello ha vinto ai punti Handanovic, bene nel test di Lugano del 12 luglio a differenza di Onana, incerto - così come l’intera difesa - sul gol della bandiera degli svizzeri (ma bravo a lanciare con i piedi Correa in occasione del quarto gol firmato da Lautaro Martinez ).

Tuttosport sottolinea come Onana abbia ricevuto l'ovazione dei tifosi dell'Inter presenti a Ferrara, diventando già il nuovo idolo. Dopo le parole di Inzaghi nella conferenza stampa del 5 luglio, in cui il tecnico nerazzurro ha confermato la titolarità di Handanovic, Onana ha accettato la decisione ma vuole scalare le gerarchie.

L'ex Ajax, reduce da una stagione travagliata tra la squalifica per doping e un finale di stagione da comprimario, oltre all'errore decisivo in Champions League, ora ha bisogno di tempo per inserirsi nel calcio italiano e nelle idee di Inzaghi, ma non accetterà un ruolo di riserva a lungo.

"Forse questo non lo vuole neanche l'Inter che ha scelto di inserire in rosa un altro portiere con le stigmate da titolare proprio per preparare il post Handanovic con gradualità. Inzaghi ha deciso per un inizio di sfida soft, ma chissà che il campo non lo conduca a prendere decisioni differenti nelle prossime settimane" conclude il quotidiano.