Onofri: “Inter e Napoli? Due gare proibitive, ma il pubblico di casa dovrà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato così delle gare di stasera di Inter e Napoli: "Saranno due gare proibitive, ma il pubblico di casa dovrà dare un grossa mano. I Reds hanno una qualità davanti difficile da contenere. Se non li raddoppi, è finita e non ne becchi una. Dove la può vincere il Napoli? Può vincerla con gli inserimenti dei centrocampisti, soprattutto Zielinski. Quando ci sarà qualche uno contro uno sugli esterni, si creerà l'occasione giusta. Kvaratskhelia? Lo scoprii guardando per caso la Dinamo Batumi. Dopo due-tre giorni venne fuori l'interesse e poi l'acquisto del Napoli. Informalmente ho fatto i miei complimenti a Giuntoli e ci siamo fatti una risata".