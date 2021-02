Onofri: “Milan al di sotto di Juve e Inter. In Europa League spenderà molto”

Così l'ex calciatore a proposito delle rose dei rossoneri e delle altre due pretendenti alla lotta scudetto

L'ex calciatore Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare degli impegni internazionali delle italiane. Il Milan sarà a Belgrado prima del derby con l'Inter: "Chiaro che dal punto di vista delle energie devi spendere molto per andare avanti ma poi c'è il derby e altre sfide importanti in campionato. Il Milan, comunque vada il finale di campionato, ha fatto cose straordinarie. La rosa è al di sotto di Juve e Inter, quindi il merito va a tutti per questi risultati. Ma per la storia del Milan non va sottovalutato l'impegno europeo, soprattutto se poi le cose in campionato non andassero bene".