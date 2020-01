De Santis: “Inter, operazione Young ‘furba’. I tanti soldi investiti per Lazaro…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato anche del mercato dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Cerca l’usato sicuro, perché i tanti soldi investiti per Lazaro non hanno fruttato e Conte ha qualche difficoltà sugli esterni. L’operazione Young è ‘furba’, potrebbe portare esperienza e qualità ed è in scadenza. Vidal piaceva all’Inter già in estate. La volontà di Conte è ferrea per portarlo alla sua corte, sarebbe il centrocampista che segna che finora è mancato“.

(Radio Sportiva)