Ordine: “Applausi a scena aperta per Conte. Fifa e Uefa devono smetterla”

Il giornalista, intervenuto a Tutti Convocati, ha commentato le dichiarazioni di ieri sera di Conte sulla Superlega

"Applausi a scena aperta per Conte, che ha avuto il coraggio di dire che la UEFA e la FIFA devono smetterla di spremere i giocatori come limoni. Rumenigge spiega che nel format della Nuova Champions del 2024 la Juventus sarebbe entrata comunque per il ranking. Allora siete dei falsari e dei falsi nel fare la narrazione del merito! Le idee giuste camminavano sulle gambe sbagliate"