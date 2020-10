Ordine: “Conte replica così a chi accusa l’Inter di essere triste. Ma sa benissimo che…”

Nel corso del suo editoriale per l’edizione odierna de Il Giornale, Franco Ordine, noto giornalista, ha analizzato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte e il suo uso della parola “felicità”: “Parola sventolata ad Appiano Gentile da Antonio Conte che sembra quasi replicare indirettamente a chi accusa la sua Inter di essere una squadra triste. Lo fa non solo perché Hakimi e Young non sono più positivi ma perché è sua opinione che «la strada tracciata è quella giusta» e che chiunque arrivasse a Milano scoprirebbe nell’Inter «una struttura solida e una squadra che pratica un buon calcio pur se non raccoglie il dovuto».

Sotto sotto, viaggiando oggi verso Marassi e il Genoa, Conte sa benissimo che il ridotto tempo a disposizione, con i tanti nuovi inseriti nel motore, rende indispensabile un rodaggio più lungo del previsto. Non ha il tempo per fermare la macchina e perfezionare i meccanismi, deve farlo in partita, correndo verso il successo a Marassi stasera dopo tre mancati tentativi. Che sono anche troppi per le ambizioni dichiarate e per quelle attribuite da tifosi e critica”.