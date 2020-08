Ordine: “Conte logora sé stesso e chi lo circonda. Conta solo il risultato: avete visto come…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati‘, il giornalista Franco Ordine ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e si è focalizzato sull’allenatore nerazzurro: “Conte logora sé stesso e chi lo circonda. Per il suo umore conta solo il risultato, avete visto come ha scherzato con Godin dopo la vittoria in Europa League. Ho sostenuto Conte nei suoi momenti più complicati. Se riuscirà a far giocare almeno un’ora a partita l’#Inter come ha fatto nella prima mezz’ora contro il Bayer l’anno prossimo ne vedremo delle belle. Se Atalanta e Inter andassero avanti farebbero bene a tutto il movimento del calcio italiano“.