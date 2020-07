Intervenuto nella trasmissione Tutti Convocati, Franco Ordine analizza così la stagione dell’Inter: “L’Inter ha perso punti non con le prime della classe e li ha persi non per formazioni sbagliate dall’allenatore. L’Inter ha tutti questi rimpianti per errori individuali in attacco. Sul lavoro di Conte non ci sono censure, ma il lockdown lo ha vissuto molto male“.

(Tutti Convocati)