Udinese-Inter, Ordine: “L’errore di Maresca è stato questo. Il derby? Il peggior epilogo…”

Oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo: due giornate di squalifica per Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca. Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Franco Ordine commenta il finale convulso di Udinese-Inter. “Errore di Maresca in Udinese Inter è che esprime un giudizio morale invece di rispondere nel merito e, facendo così, ti presti a un piano polemico“. Sul derby, il giornalista ha aggiunto: “Rigori peggior epilogo che si possa pronosticare stasera. Se si pensa a tutti gli impegni che verranno dopo per il Milan tra campionato, Europa League, incrocio con la Juve…viene mal di testa. Potessero cancellarlo il derby di stasera… lo farebbero“.

(Tutti Convocati)