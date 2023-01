Ordine: “Darmian, messaggio alla categoria. La Serie A dovrebbe premiarlo”

Continuano ad arrivare complimenti a Matteo Darmian: il difensore dell'Inter si è distinto due giorni fa contro il Milan per quanfo fatto sul campo, ma anche per il comportamento avuto dopo il fischio finale. A tal proposito Franco Ordine ha voluto ulteriormente elogiarlo: "Ho visto in rete un filmato con Darmian che a fine Supercoppa va a salutare e consolare i milanisti in attesa della premiazione. Se ci fosse una Serie A attenta dovrebbe provvedere a segnalare e premiare Darmian per dare un messaggio alla categoria".