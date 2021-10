Ordine su Donnarumma: “Al PSG ha giocato pochissimo. Forse ha ragione chi sostiene che…”

Franco Ordine, sul Giornale, cassa l'ipotesi San Siro per la partita tra Italia e Svizzera per un motivo in particolare

Matteo Pifferi

In questi giorni si sta discutendo della possibilità che Italia-Svizzera, sfida decisiva ai fini della qualificazione, possa giocarsi non all'Olimpico. Franco Ordine, sul Giornale, cassa l'ipotesi San Siro per un motivo in particolare:

"Solitamente le sfide decisive per la qualificazione si sono giocate (con alterne fortune: l’ultima con la Svezia nella disastrosa gestione Ventura) si sono giocate a San Siro. Questa volta la scelta verrebbe accantonata per evitare altri fischi a Donnarumma. Ora, a parte la considerazione che nonostante gli applausi e l’affetto riscosso a Torino dal portiere del Psg, la resa torinese di Donnarumma non è stata di alto livello. Forse ha ragione chi sostiene che è venuta fuori, nell’occasione, la fragilità emotiva del giovanotto. Il quale, non dimentichiamolo, in questo avvio di stagione ha giocato pochissimo a Parigi. E per un portiere perdere la misura, le distanze e l’abitudine, non è mai un fattore di crescita".