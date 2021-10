Pessina: “Donnarumma? Triste fischiarlo, come se avessero fischiato me. Con l’Atalanta…”

Ospite a Radio Deejay, il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina ha parlato così dei fischi a Donnarumma in Italia-Spagna

"Da calciatore e compagno della Nazionale di uno dei portieri in circolazione, potete capire anche lui in che situazione si è trovato. Mi è dispiaciuto tantissimo, è come se fischiassero me. Scadenza di contratto? Il calcio oggi è questo, bisogna prenderne atto e si vive anche molto di questo, sia prima giocatori ma anche persone normale che hanno una vita, famiglia e obiettivi oltre al calcio. E poi ognuno fa le sue scelte e deve prendersene le responsabilità. Ma sentire fischi da italiani per un italiano è un po' triste. Atalanta in calo? Partiamo sempre lentamente per i carichi di lavoro molto intensi ma poi usciamo alla distanza"