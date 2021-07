Ordine attacca Immobile: “Imbarazzante, ha ragione Shearer. Ha anche rischiato di…”

Franco Ordine ha criticato il gesto di Ciro Immobile durante l'azione che ha portato al gol di Barella contro il Belgio

"Per vocazione gli inglesi non sono mai stati teneri con gli italiani. Specie quando i successi, convincenti, del calcio azzurro hanno denunciato i loro ritardi storici. Ma nel caso di Ciro Immobile, preso di mira da telecronisti ed ex di un certo rango (Lineker e Shearer), non possiamo fare a meno di confessare un profondo imbarazzo. Perché la sceneggiata dell’attaccante prima, durante e dopo il gol di Barella, è stata appunto “imbarazzante”, come l’ha definito Shearer aggiungendo l’aggettivo patetico. I commentatori della tv inglese hanno salutato il suo scatto improvviso, seguito al sigillo del sodale, con altri apprezzamenti sghignazzando in diretta. Qui non si discute l’Immobile calciatore che pure meriterebbe per le sue prestazioni qualche feroce critica. Con una Nazionale