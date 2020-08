Ordine: “Inter, non è tutto rose e fiori: due cose lo dimostrano. Tonali? Mio nonno…”

Dopo il lungo summit di Villa Bellini l’Inter ha iniziato a pensare alla prossima stagione. Per Franco Ordine, però, la situazione non è delle migliori. Ecco quanto ha detto il noto giornalista ai microfoni di Tutti Convocati: “La faccia di Marotta al termine dell’incontro di Somma Lombardo e il fatto che nessuno abbia aggiunto una parola al comunicato scritto in politichese fanno capire che non tutto è tornato rose e fiori in casa Inter. Tonali? E’ come diceva mio nonno Francesco…’chi prima arriva meglio alloggia’. Il ragazzo, quando gli hanno parlato di Milan non si è certo tirato indietro dicendo di avere un accordo con l’Inter”.