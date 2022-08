Ordine: “Juventus, quotazioni al ribasso senza Pogba. Ora Inter unica favorita”

L'infortunio di Paul Pogba cambia le gerarchie della Serie A. così scrive Franco Ordine su Il Giornale: "Forse è il caso di rivedere al ribasso le quotazioni della Juventus considerata all'unanimità la super-favorita in coppia con l'Inter. La nuova edizione, concepita con la tecnica dell'usato sicuro - i primi botti Di Maria e Pogba - per provare a rivincere subito, aggiornata con operazioni tecnico-contabili di grande valore cedendo De Ligt e bruciando sul traguardo l'Inter per assicurarsi Bremer (De Ligt avrebbe percepito uno stipendio da 15 milioni netti tra l'altro!), è adesso alle prese con un complicato piano di revisione del proprio mercato per via del ko di Pogba e della necessità di coprire almeno 3-4 caselle vuote che rendono lo schieramento di Max Allegri incompleto e insufficiente per la dichiarata ambizione tricolore.