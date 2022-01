Ordine: “Napoli unica alternativa all’Inter. Milan? Già fatto un miracolo bis”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle prime della classe impegnate nella lotta nel giro di pochi punti

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Milan-Juve: la grande bruttezza, questo è stato il mio titolo. Le responsabilità vanno divise così: 50% le condizioni vergognose del terreno di gioco (a causa del calendario folle, perché se fai 7 partite in poco più di due settimane la situazione non può essere differente), l'altro 50% va diviso tra le due squadre. Se non tiri in porta non fai gol. Se cerchi di far quadrare i conti in una squadra che ha grandi problemi, devi capire da dove partire e Allegri è partito dalle fondamenta, ovvero la difesa.