Ordine sul Napoli: “Gattuso via a fine stagione. Contattato da un’altra italiana”

Le parole del giornalista a proposito del futuro della panchina del club di Aurelio De Laurentiis

Franco Ordine ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del momento in casa Napoli. In particolare, il giornalista si è soffermato sul futuro di Rino Gattuso: "Non ha funzionato il rapporto umano e la trasparenza tra De Laurentiis e Gattuso. Nei giorni più difficili di questa stagione, quando c'erano tanti assenti, De Laurentiis non gli ha rivolto mai parola. Gattuso anzi era raggiunto da notizie voci di incontro tra il presidente e altri allenatori. Lui era anche stato contattato da un club italiano ma aveva declinato tutto. Chi non cambierà idea è senz'altro Gattuso, che ha deciso che il suo rapporto con il Napoli si concluderà a fine stagione. Mi risulta che alcune critiche feroci e ingenerose erano state suggerite da ambienti vicini alla società. Ritorno di Sarri? Non sarebbe un problema. E' una suggestione, ha mostrato il calcio più spettacolare qui. Servirebbe però un regista centrale importante".