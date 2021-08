Ordine: “Nazionali? Occorreva un calendario diverso. Lautaro e Dybala…”

Le considerazioni del giornalista a proposito di uno dei temi dei quali si sta discutendo in questi giorni

La finestra per le nazionali appena iniziata rischia di pesare più del solito sugli sviluppi del campionato. Alcune gare sono state aggiunte per ovviare al turno saltato la scorsa primavera, con il risultato di congestionare ancora di più il calendario. Scrive Franco Ordine nel suo editoriale per Il Giornale: "Gravina, il presidente, ha raccolto il grido di dolore dei club coinvolti senza poter indicare una soluzione a bocce già in movimento. Restano perciò le conseguenze sulla regolarità del campionato. Il tema, però, sul fronte interno, è un altro. Con questo calendario noto, occorreva programmare un campionato di serie A che tenesse conto di questo ingorgo. Riprendere il torneo, tra due settimane, dopo le soste per le nazionali, con le sfide Napoli-Juve e Lazio-Milan oltre a Samp-Inter, significa non aver tenuto conto di questo intreccio vizioso di date e di trasferimenti da una parte all’altra del mondo. Dybala, Lautaro per citare i più rappresentativi torneranno in Italia all’alba di sabato, a poche ore dall’inizio delle partite".