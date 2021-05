Ordine: “Se un giocatore rinuncia allo stipendio è da Nobel. L’Inter deve ridimensionarsi”

L'Inter dovrà ridimensionarsi. E' questo il pensiero di Franco Ordine, intervenuto in collegamento con la trasmissione di Mediaset Pressing

L'Inter dovrà ridimensionarsi. E' questo il pensiero del giornalista Franco Ordine che, intervenuto in collegamento con la trasmissione di Mediaset Pressing, ha parlato così della situazione economica in casa nerazzurra:

"Se un calciatore rinuncia a mezzo mese di stipendio, lo propongo come Premio Nobel per la pace. Il problema qui è un altro: l'Inter deve progettare un ridimensionamento per il futuro. Coloro che hanno il contratto già in essere non cederanno nulla".