Oreggia: “Conte ha grandi meriti, ha recuperato anche Eriksen. Non dimentichiamo…”

Il giornalista elogia il tecnico nerazzurro per l'ottimo lavoro che sta svolgendo sulla panchina dell'Inter

Ospite a Sky Sport, Vittorio Oreggia ha parlato di Antonio Conte. Il giornalista elogia il tecnico nerazzurro per l'ottimo lavoro che sta svolgendo sulla panchina dell'Inter: "Mi ha fatto effetto vederlo vicino a Marotta che sono i due che hanno costruito il grande ciclo della Juventus. Conte ha avuto quest'anno la flessibilità di adattarsi come modulo, di tornare sui suoi passi. Non dimentichiamo che Skriniar all'inizio della stagione non era titolare, ha capito invece che doveva giocare. Ha fatto crescere ulteriormente barella, addirittura ha recuperato Eriksen".