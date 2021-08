Addio Inter, Oriali si concentra sull’Italia: “Euro2020, che avventura. Qatar? C’è fiducia”

Per la prima volta dopo il benservito dell'Inter, torna a parlare Lele Oriali, ormai ex team manager nerazzurro

MONDIALE ('82) ED EUROPEO - "Intanto è comunque una doppia grande soddisfazione, che ogni calciatore vorrebbe provare. Io ho avuto questa fortuna ed è chiaro che sono due emozioni diverse, una in campo di tanti anni fa e quella più recente, in una avventura incredibile ed eccezionale, grazie al lavoro di Mancini che ha creato un grande spirito di gruppo. Una gioia immensa per tutto il movimento sportivo, confermato alle Olimpiadi, sperando che possa servire al nostro paese per riprendere una vita normale".