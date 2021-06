Oristanio: “Atalanta gara più importante. Vincere per andare in semifinale”

L'attaccante dell'Inter Primavera ha parlato a Inter Tv dopo la vittoria col Bologna che ha regalato l'accesso alle Final Four

"Gol molto importante per la squadra, ho chiuso la partita e abbiamo portato a casa la partita da grande squadra. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo stati equilibrati e abbiamo attaccato bene. Abbiamo gestito bene la partita. Con l'Atalanta partita importante per consolidarci primi e andare in semifinale. Con il caldo giocare una gara in meno è molto importante. Per me è la gara più importante della stagione".