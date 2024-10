Le parole dell'ex calciatore: "Ciò che Gosens ha fatto bene in carriera lo ha fatto come esterno a tutto campo. Vederlo come terzino puro fa più specie"

Marco Astori Redattore 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 18:31)

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Alessandro Orlando, ex terzino, ha parlato così dell'ex InterRobin Gosens: "Ho sentito un po' le interviste dopo l'Empoli e in tanti hanno chiesto della difesa a tre o a quattro. Penso però che un allenatore a quei livelli dovrebbe avere tutto sotto controllo. In campo dovrebbe mandare sempre la formazione migliore nei ruoli più consoni. Ciò che Gosens ha fatto bene in carriera lo ha fatto come esterno a tutto campo.

Vederlo come terzino puro fa più specie, anche perché lì ci sarebbe Biraghi che è sicuramente più adatto. Palladino avrà optato per questa soluzione perché aveva pensato che fosse quella migliore per affrontare l'Empoli. Se chiedete a me, Gosens lo farei sempre giocare più avanti perché penso che abbia quel tipo di caratteristiche".