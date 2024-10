Orlando: “Indagine ultras? Inciderà poco sull’Inter. Non vedo come il Torino possa vincere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche di Inter in relazione agli ultimi accadimenti extra campo

"Al di là di un ambiente particolare, visto quello che è successo, credo che influisca poco. L'Inter non è quella dello scorso anno ma credo abbia lavorato bene sulla testa dei giocatori dopo il Milan. Non vedo come il Torino possa vincere. L'Inter ha ritrovato poi Lautaro...".