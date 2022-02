Orlando: “Inter favorita per mille motivi, la squadra di Inzaghi non ha punti deboli”

L'ex giocatore del Milan Alessandro Orlando, intervistato da Tmw, ha parlato del derby di domani sera contro l'Inter

Andrea Della Sala

"Favorita è l'Inter per mille motivi. Il Milan può pagare le defezioni difensive in modo notevole in questa parte di campionato.Se i rossoneri avessero tutti gli effettivi potevano giocarsela, così la vedo in difficoltà per le assenze".

Lei come se la giocherebbe se fosse al Milan?

"Me la giocherei da... dentro o fuori, devo provare a vincere. La affronterei a viso aperto senza tatticismi, devo provare a far male all'Inter che peraltro ha anche una gara in meno. Un pari serve a ben poco. un successo servirebbe anche per dare fiducia all'ambiente"

L'Inter non ha punti deboli...

"E' una squadra completa e compatta, ha una sua fisionomia ben precisa. Cercherei di sfruttare i duelli, puntando su Theo Hernandez e Leao, due pedine che possono cambiare la gara".

E' un derby che può significare tanto per i rossoneri...

"Può dare ulteriore autostima: puoi anche perdere ma se giochi in modo intenso e convincente puoi avere comunque la spinta per continuare ad inseguire il secondo posto che il Milan merita per quanto fatto. Il secondo posto è alla portata, il Milan deve solo ritrovare la quadra nel reparto difensivo".