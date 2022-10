Orlando: “Inter guarita. col Barça cambiata la stagione. Il problema ora…”

"L'Inter mi sembra sia uscita dal periodo difficile, la gara contro il Barcellona forse ha cambiato la stagione. Ho visto una squadra guarita, anche con la Salernitana". L'ex calciatore Massimo Orlando, a TMW Radio durante Maracanà, così del weekend di Serie A: "Per certe squadre il problema è che non possono più sbagliare. Si rischiano già distacchi troppo importanti. Il gioco dell'Inter ha ancora delle lacune ma i risultati aiutano. La prossima è Fiorentina-Inter e non puoi permetterti di pareggiare. Il Milan, anche soffrendo, è attaccato ed è quella la differenza".