Orlando: “Inter guarita, ne sono convinto. Italiano? Non capisco perché non cambi modulo”

"L'Inter sembra sulla via della guarigione e ne sono convinto. Firenze è sempre difficile ma è una Viola diversa, gioca male ed è in difficoltà, anche l'allenatore. Non capisco perché Italiano continui con il 4-3-3 che non gli sta dando soddisfazioni, dovrebbe cambiare qualcosa, ma dallo spogliatoio che è uno molto talebano e continua sulla sua strada. Quando sono in difficoltà certi allenatori qualcosina devono cambiare, serve elasticità. Italiano si è montato la testa? E' molto ambizioso. Si sente molto convinto del suo lavoro, credo che con Jovic punta centrale non va, perché non è una punta. Non ha regista e gioca col centrocampo a tre. Io direi che dovrebbe passare a un 4-2-3-1, ma lo dicono anche tanti tifosi. Serve un cambiamento, perché gioca lenta e in orizzontale".