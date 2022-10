Orlando: “Inzaghi ha meriti. Conte-Juve, conviene a tutti. Spalletti-Icardi…”

Massimo Orlando, ex giocatore, ha parlato dei temi caldi della Serie A nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio.

"A Luciano danno fastidio certi personaggi, vedi Totti e Icardi. Adesso ha la squadra in mano e tutto funziona alla perfezione. E come insegnamento della tattica lui è fortissimo".

"Quando uno fa bene e viene fuori da una situazione come quella vissuta ne vanno riconosciuti i meriti. Inzaghi non credo lo si possa considerare uno come Conte o Spalletti, ma sta dimostrando qualcosa. La rosa poi è di assoluta qualità. Tenere fuori ora uno come Brozovic è segno di personalità".

​​​​​​​"Credo che convenga a tutte e due. Credo che Conte non abbia mai nascosto la voglia di tornare in Italia. Se n'è andato dalla Juve e rientrare da trionfatore e come uno che deve ricostruire tutti per lui è un progetto allettante. Non credo che rischi brutte figure".